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بعد قرار ملك الأردن... أمير قطر يرد بقرار أميري عاجل

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الأنباء القطرية "قنا" بيانا هو إصدار أمير قطر، قرارا أميريا عاجلا، بتعيين الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني، سفيرا فوق العادة، مفوضا لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

© AP Photo / Pool/Brendan Smialowski

وأشار القرار الأميري إلى أن القرار يتم تنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره.

وفي 16 يوليو/ تموز، كانت المملكة الأردنية الهاشمية قد أعلنت استعادة العلاقات بشكل كامل مع قطر، بعد عامين من سحب سفيرها لدى الدوحة.

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وعين الأردن سفيرا جديدا له في قطر في خطوة باتجاه عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد عامين من سحب عمان سفيرها تضامنا مع دول عربية قطعت العلاقات مع الدوحة.

وأعلنت الحكومة الأردنية تعيين زيد مفلح اللوزي، سفيرا للبلاد في قطر.

وأشار الأردن في بيانه "قامت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 5199 بتاريخ 2019 المتضمن الموافقة على تسمية سعادة السفير السيد زيد مفلح اللوزي سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة قطر".

​وخفضت عمان مستوى تمثيلها الدبلوماسي في قطر في يونيو/ حزيران 2017 بعد أيام من قرار والإمارات ومصر والبحرين قطع جميع العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

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