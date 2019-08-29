الجعفري: تنتهي الحرب ومعاناة السوريين عندما تستعيد الدول الداعمة للإرهاب إرهابييها

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أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن أن: "الطريق الوحيد لإنهاء معاناة الشعب السوري يكمن في استعادة الدول الداعمة للإرهاب إرهابييها وعندها ستنعم سوريا كلها بالأمن والاستقرار".
© Sputnik . Bassel Shartouh
واعتبر الجعفري أن: "إنجاح جهود المبعوث الخاص يستلزم إنهاء الوجود الأجنبي غير المشروع على كامل الأراضي السورية بشكل فوري ومن دون أي شروط".
وأردف المندوب السوري أن: "اتفاقا أستانا وسوتشي حق الحكومة السورية وحلفائها في مواجهة التنظيمات الإرهابية بغض النظر عن تسمياتها".
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