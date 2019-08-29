الجعفري: تنتهي الحرب ومعاناة السوريين عندما تستعيد الدول الداعمة للإرهاب إرهابييها

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن أن: "الطريق الوحيد لإنهاء معاناة الشعب السوري يكمن في استعادة الدول الداعمة للإرهاب إرهابييها وعندها ستنعم سوريا كلها بالأمن والاستقرار".

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وأضاف الجعفري أن سوريا تؤكد على ضرورة عدم المساس بمسار أستانا الذي يحظى بدعم وتوافق واسع وخاصة من الشعب السوري صاحب السلطة الأساسية في تقرير مصيره وعلى الحيلولة دون تعطيله.

واعتبر الجعفري أن: "إنجاح جهود المبعوث الخاص يستلزم إنهاء الوجود الأجنبي غير المشروع على كامل الأراضي السورية بشكل فوري ومن دون أي شروط".

وأردف المندوب السوري أن: "اتفاقا أستانا وسوتشي حق الحكومة السورية وحلفائها في مواجهة التنظيمات الإرهابية بغض النظر عن تسمياتها".