الحكومة المصرية تصدر بيانا حاسما بشأن 14 شائعة انتشرت في البلاد

عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، نفى "الوزراء المصري"، تأجيل التطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الجديد في بورسعيد لفشل التشغيل التجريبي لها، وتوقف مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان وانسحاب المستثمرين، ووقف صرف المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها رصيدا بالبنك أو ممتلكات، وحرمان المطلقة من معاش والدها وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، ووقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة، ووحدوث نقص في الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية، وزيادة أسعار الأنسولين بالأسواق المصرية.

كما نفى مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، وتجريع طلاب المدارس تطعيمات تسبب العقم للحد من الزيادة السكانية، وتحديد موعد بدء الدراسة بالمدارس يوم 15 سبتمبر/أيلول المقبل، وعدم خضوع فروع الجامعات الأجنبية في مصر لإشراف وزارة التعليم العالي، وطرح 93 ألف وحدة إسكان اجتماعي بمساحات 120 متر مربع، ووجود عجز شديد في محصول البطاطس بالأسواق، وارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة، وردم حوض الـ 1000 فدان ببحيرة مريوط لنقل سوق "الحضرة" به.