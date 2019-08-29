أطلقت شركة شاومي هاتفها الذكي الجديد بكاميرته الخارقة Redmi Note 8 Pro في الأسواق الصينية لتؤكد من جديد تفوق هذه السلسلة من هواتفها.
لنبدأ من شاشته فهي بقياس 6.53 بوصة بدقة Full HD+ مع معالج Helio G90T من ميدياتك وذاكرة عشوائية بخيارين 6 و 7 غيغابايت بالإضافة لخيارين من التخزين 64 و 128 غيغابايت.
لنتحدث عن الكاميرات وهي أبرز ما يميز الجهاز، فمن الخلف هناك 4 كاميرات، الأساسية بدقة 64 ميغابكسل وذات العدسة العريضة بدقة 8 ميغابكسل وذات حساس العمق بدقة 2 ميغابكسل وذات الماكرو بدقة 2 ميغابكسل. ومن الأمام هناك 12 ميغابكسل بفتحة عدسة f/2.0.
يعمل الهاتف بقوة بطارية 4500 ميلي أمبير وبنسخة أندرويد 9.0 وواجهة MIUI 10.
ويعتبر هذا أول هاتف من شاومي بأربعة كاميرات من الخلف وأضافت له مزايا فريدة مثل التبريد السائل ووضعية تسريع الأداء في الألعاب بفضل معالج ميدياتك المخصص للألعاب.
كالعادة هواتف شاومي رخيصة فهي ستباع وفق أسعار الصين بسعر 195 دولار لنسخة 6/64 غيغابايت و 224 دولار لنسخة 6/128 غيغابايت و 252 دولار لنسخة 8/128 غيغابايت لسعات الذاكرة العشوائية والتخزينية.
سيتاح الهاتف للشراء في الصين الشهر المقبل ومن المتوقع أن يتاح رسمياً بعدها في الهند حيث تلاقي سلسلة ريدمي نوت نجاحاً باهراً.
التدوينة شاومي تطلق هاتف Redmi Note 8 Pro بكاميرا 64 ميغابكسل! ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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