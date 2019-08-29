شكرا لقرائتكم خبر عن السويد تتخلى عن سياسة منح حق الإقامة لجميع اللاجئين القادمين من سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة السويدية تخليها عن سياسة منح حق الإقامة لجميع اللاجئين القادمين من سوريا، بعد إدخال تعديل مهم على تقييمها للوضع الأمنى فى هذه البلاد.

وذكرت قناة " روسيا اليوم " الإخبارية، اليوم الخميس، أن وكالة الهجرة السويدية أصدرت تقييما جديدا للوضع الأمنى فى سوريا ينص على أن المواطنين الذين يقطنون عددا من المناطق لم يعودوا أشخاصا معرضين للخطر بسبب مكان إقامتهم.

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وحسب خريطة نشرتها الوكالة ، يطال هذا القرار مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية، وهى العاصمة دمشق وريفها ومحافظات درعا والسويداء والقنيطرة وأكبر جزء من محافظة اللاذقية، بالإضافة لمحافظة الحسكة الخاضعة للإدارة الكردية ، كما تعتبر محافظة طرطوس المنطقة الأكثر أمنا فى سوريا.

وأشارت إلى أنه لا تزال الحكومة السويدية تمنح حق الإقامة إلى جميع اللاجئين من محافظات حمص وحماة والرقة ودير الزور وإدلب وجزء من محافظة اللاذقية ملاصق لإدلب.



وأوضحت أن هذا التغيير لم يخص اللاجئين الذين سبق أن حصلوا على حق الإقامة فى السويد، بل اللاجئين الجدد القادمين من سوريا، كما لا يعنى هذا القرار إطلاقا أن حكومة ستوكهولم سترفض استقبال جميع اللاجئين القادمين من المناطق الأكثر أمنا.