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المبعوث الأممى لسوريا يقدم تقريرًا لمجلس الأمن حول الوضع الإنسانى فى البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

قال المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا جير بيدرسن، إن الإجراءات التى تتعلق بمسائل السجناء والأسرى والمفقودين السوريين، من المفترض أن تواكب تشكيل اللجنة الدستورية.


وأضاف بيدرسن - خلال تقديمه تقريرًا حول الوضع الإنسانى فى سوريا لمجلس الأمن اليوم الخميس، وفقًا لقناة (روسيا اليوم)  : "أن هناك عقبات تواجه ملايين اللاجئين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم"، لافتًا إلى أنه سيزور العاصمة السورية دمشق فى المستقبل القريب؛ لاستكمال المفاوضات حول تشكيل اللجنة الدستورية.

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يشار إلى أن المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا قد قال أمس الأربعاء إنه يضع اللمسات الأخيرة فى عملية تشكيل لجنة مناقشة الدستور السوري، تماشيا مع القرار الدولى رقم 2254.

 

 

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