شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم المدينة المنورة بالسعودية يعلن الدوام للعام الجديد بدأً من الأحد القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة تعميماً إلى جميع المدارس داخل وخارج المنطقة يتضمن العمل بدوام التوقيت الصيفى بعد العودة من إجازة نهاية العام الدراسى الماضى 1440 هـ ، وذلك اعتبارا من الأحد القادم : 2 / 1 / 1441 هـ ، الموافق : 1 / 9 / 2019 م، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت إدارة تعليم المدينة أن الاصطفاف الصباحى لمدارس ( البنين - البنات ) يبدأ عند الساعة السابعة وخمسة عشر دقيقة ، والحصة الأولى عند الساعة السابعة وثلاثون دقيقة .



وبالنسبة للمدارس المشتركة فى مبنى واحد وعلى فترتين تكون بداية الدوام الصباحى عند الساعة السابعة تماماً ، والمدرسة الأخرى المسائية بداية الدوام لها عند الساعة الوحدة ظهراً وحتى الساعة : السادسة وعشر دقائق مساءً ، بحيث يتم التنسيق فى ذلك بين مديرى المدارس المشتركة فى دوام الفترتين ومكتب التعليم الذى تتبع له المدرستين، مع التأكيد على مديرى ومديرات المدارس بالتقيد بزمن الحصة ( 45 ) دقيقة ، وضرورة إشعار أولياء أمور الطلاب والطالبات بمواعيد الحضور والانصراف والتعاون والتنسيق فى كل ما يحقق السلامة والأمان وانتظام اليوم الدراسى .



فيما يبدأ العمل بالتوقيت الشتوى للمدارس اعتباراً من يوم الثلاثاء : 8 / 3 / 1441 هـ ، الموافق : 5 / 11 / 2019 م ، بحيث يبدأ الاصطفاف الصباحى لمدارس ( البنين - البنات ) عند الساعة السابعة وثلاثون دقيقة ، والحصة الأولى عند الساعة السابعة وخمس وأربعون دقيقة ، إن شاء الله تعالى .