شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة فى السودان يشهد مراسم تسليم وتسلم منظومة الصناعات الدفاعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة فى السودان، القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس أمناء منظومة الصناعات الدفاعية، اليوم الخميس، مراسم تسليم وتسلم منظومة الصناعات الدفاعية، بحضور أعضاء مجلس أمناء المنظومة وقادة الأجهزة الأمنية والشرطية.

وقالت القوات المسلحة السودانية - فى بيان - إن البرهان منح الفريق أول مهندس محمد الحسن مدير المنظومة، وسام النيلين من الطبقة الأولى تقديراً لجهده الكبير والمتعاظم والمسؤوليات الجسام التى ألقيت على عاتقه طوال فترة عمله بالمنظومة، والنهوض بها إلى مصاف الدولية، مثمنا دوره ومنظومة الصناعات الدفاعية فى النهوض بالقوات المسلحة.

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من جانبه، عبر الحسن عن شكره وسعادته بالتكريم، وامتنانه للعاملين بمنظومة الصناعات الدفاعية، متمنيا التوفيق لخلفه اللواء مهندس مستشار دفع الله خميس.