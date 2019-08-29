شكرا لقرائتكم خبر عن الرحالة الكويتى عبد المحسن البغلى أول عربى يصل مرتفعات كنجراب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد رحلة طویلة وشاقة على دراجته الناریة استمرت قرابة الشھر تمكن الرحالة والدراج الكویتى عبدالمحسن البغلى من رفع علم البلاد على مرتفعات (كنجراب) على الحدود الباكستانیة الصینیة بارتفاع 4800 متر من سطح البحروالتى تحوى اعلى ماكینة سحب أموال فى العالم، حسبما ذكرت وكالة أنباء الكويت.



عبد المحسن البغلى

وقال الرحالة البغلى فى اتصال مع وكالة الأنباء الكویتیة (كونا) الیوم الخمیس أنه تم توثیق ھذا الحدث على خرائط (جوجل) كأول دراج عربى یرفع علم بلاده فى ھذه المرتفعات الصعبة التى تقل بھا كمیة الأكسجین بشكل واضح كما أن الطرق ھناك وعرة والمسافة بعیدة جدا عن المناطق الحضریة.

وأفاد أنه رفع علم الكویت أیضا على طریق الحریر القدیم بعد ان قطع جزء منھ وھو متوجھ نحو مرتفعات (كنجراب) لتكون المرة الاولى التى یرفرف بھا علم البلاد فى سماء ھذا الطریق التاریخى الذى كانت تسلكھ القوافل والسفن من الصین قدیما حتى القرن التاسع عشر عبر جنوب آسیا إلى تركیا مرورا بالمنطقة العربیة.

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الرحالة البغلى يرفع علم بلاده

وأشار الرحالة البغلى إلى انه رفع علم الكویت مرة اخرى امام بوابة الصین الغربیة معربا عن اعتزازه وفخره برفع علم الكویت فى ھذه الأماكن للمرة الأولى.

وأوضح أن رحلته التى قطع بھا أكثر من 5200 كیلو متر بدأت أواخر شھر یولیو الماضى من الكویت إذ توجه إلى السعودیة ثم إلى الامارات قبل ان یركب العبارة من مدینة الشارقة الى میناء بندر عباس فى ایران لیتوجه بعدھا الى منطقة (زاھدان) على الحدود الإیرانیة الباكستانیة فى رحلة استمرت ثلاثة أیام.

وذكر أنه بعد دخوله باكستان عبر المنفذ الحدودى (تفتان) بدأت الرحلة الاصعب الى المرتفعات حیث قطع أكثر من 3000 كیلو متر الى معبر (كونجراب) عبر قطع جزء من طریق الحریر القدیم.