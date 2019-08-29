"نداء تونس" تجمد عضوية أحد قياداته

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365



قررت حركة نداء تونس، تجميد عضوية رضوان عيارة، القيادي بالحركة، وزير الهجرة والتونسيين بالخارج، من كافة هياكل الحزب، ونزع كل صفة عنه للتحدث باسمها أو تمثيلها.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة، الخميس، على خلفية تصريحات قال فيها عيارة إن يوسف الشاهد هو مرشح نداء تونس للرئاسيات.



كما أحالت حركة نداء تونس "عيارة" إلى لجنة النظام لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة، وإعلام كافة هياكل الحزب المركزية والمحلية بهذا القرار.



ووصفت الحركة في بيانها تصريحات الوزير التونسي بـ "المفاجئة وغير المسؤولة والتي تجاوز فيها الموقف الرسمي للحزب في خرق تام لواجب الانضباط الحزبي".



كما اعتبرت ذلك "يشكل انقلابا على الموقف الرسمي لنداء تونس الداعم للمترشح للانتخابات الرئاسية عبد الكريم الزبيدي، الذّي تم اتخاذه بإجماع كافة الهياكل وبحضور جميع رؤساء القائمات التشريعية".



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وكان الوزير المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج والقيادي في حركة نداء تونس صرح في وقت سابق لإعلام محلّي، بأن يوسف الشاهد هو مرشح نداء تونس للانتخابات الرئاسية.



وشدد عيارة على أن تصريحه يلزم حركة نداء تونس باعتباره رئيس المكتب السياسي لها.

وفي 14 أغسطس/ آب الجاري، قبلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ملفات 26 مرشحا من أصل 97 ملفا، للتنافس في انتخابات رئاسية تجرى جولتها الأولى في 15 سبتمبر المقبل.



ويتنافس هؤلاء في انتخابات كانت مقررة في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لكن تم تبكيرها إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي (92 عاما) في 25 يوليو/ تموز الماضي.



وتجرى الحملة الانتخابية بين 2 و13 سبتمبر، وبعد يوم صمت انتخابي، يقترع الناخبون في 15 من الشهر نفسه، على أن تعلن النتائج الأولية في 17 من ذلك الشهر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.