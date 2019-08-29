الكويت وألمانيا وبلجيكا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن حول سوريا

نيويورك / الخليج 365

قدمت الكويت وألمانيا وبلجيكا، إلى مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي الإنساني في سوريا.

جاء ذلك على لسان المندوب البلجيكي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير مارك بيكستين، في تصريح أدلى به للصحفيين، الخميس.

وأشار بيكلستين، إلى أن الهجمات الجوية والتوتر المتزايد، يهددان المستشفيات والمدارس والبنى المدنية وسلامة 3 ملايين مدني في إدلب.

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ويواصل النظام السوري وداعموه، تجاهل اتفاقيات مسار أستانة، بإجراء عمليات عسكرية مكثفة على منطقة خفض التصعيد التي تضم إدلب (شمال).

ويثير استمرار تقدم النظام في إدلب، القلق من وقوع مذابح بحق المدنيين، وأبعاد الهجرة الناجمة عنها.

وبحسب الأمم المتحدة، قتل أكثر من 550 مدنيا في إدلب ومحيطها، منذ أبريل/ نيسان الماضي، وأصيب أكثر من 1400 آخرين بجروح، في القصف العنيف لقوات النظام على المحافظة التي تعد آخر قلاع المعارضة السورية في البلاد.



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