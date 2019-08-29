مجلس_الأمن يدين هجمات الحوثيين على #المملكة

صحيفة الخليج الالكترونية أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات هجمات الحوثيين على منشآت مدنية في المملكة. وأعرب المجلس عن قلقه من محاولة السيطرة على مؤسسات الدولة في جنوب اليمن، وكذا التصعيد الدائر في عدن وشبوة.

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