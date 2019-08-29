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شكرا لقرائتكم خبر عن انحراف مركبة واحتراقها على طريق المغمس بمكة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
انحرفت مركبة من نوع “كورولا” عن مسارها على طريق المغمس بمكة المكرمة، ظهر اليوم الخميس، ما تسبب في اصطدامها بورشة حدادة، واشتعال النيران فيها وأجزاء من الورشة، دون إصابات في الأرواح.
وساهم “وايت مياه” كان يمر على الطريق في تلك اللحظة، بقدر الله، في إخماد الحريق والحيلولة دون انتشاره بعد أن عمد إلى سحب الماء وإيقاف ألسنة اللهب.
وأظهرت مجموعة من الصور امتداد ألسنة النيران إلى أجزاء من الورشة؛ قبل وصول فرق الدفاع المدني، وسط محاولات من المارّة لإخمادها.
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