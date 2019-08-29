دراسة جديدة تحذر من شرب الماء في هذة الحالة.. تعرف عليها

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الخميس 29 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

ينصح عادة مختصي الرعاية الصحية، الأشخاص بشرب من لترين إلى 3 لتر يوميًا من المياة، وذلك نظرًا لأهمية شرب المياة يوميًا للجسم ، خاصة في فصل الصيف، ولكن حذر المختصين من الإفراط في شرب المياة. وتختلف الكمية الموصي بها من الماء من شخص إلى آخر بناء على حالة الشخص الصحية ومناخ المنطقة التي يعيش بها، ويعد شرب الماء أمر غير مجدي ويسبب خطورة، حينما يقوم بعض الأشخاص بشرب لتر كامل من المياه دفعة واحدة، في حين أن كلى الإنسان لا تستطيع تصفية إلا نصف لتر من الماء كل ساعة، كما أن الصوديوم يقوم في موازنة السوائل داخل الخلايا وخارجها، وبالتالي فإن شرب الكثير من الماء يتسبب في انتقال السوائل من دمك إلى داخل خلاياك مما يجعلها منتفخة.

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ويمكن أن يتسبب شرب الكثير من الماء بمشكلات للأطفال، كونهم لا يستطيعون التعامل مع الكثير من الماء، لذلك يفضل إعطاء الحليب المصنع للأطفال فقط مع كمية قليلة من الماء.

شرب الماء خلال تناول الطعام

وفي الصدد ذاته، يتسبب شرب الماء خلال الطعام في التخفيف من حمض المعدة والأنزيمات الهضمية، ما يجعل عملية هضم الطعام أمر صعب على الجسم، عكس ما يعتقد البعض أن تناول الماء خلال الوجبات يؤدي إلى تسريع عملية الهضم، إلا أن الإكثار من شربه يؤدي إلى جعل عملية الهضم بطيئة وأقل كفاءة.

كما يؤدي تناول الكثير من الماء خلال الوجبة إلى كبح الشهية لديك وبالتالي عدم أخذ كفايتك من الوجبة أو العناصر الغذائية، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى هرمون الأنسولين في الدم نظرا لعدم قدرة الجسم على هضم الطعام وبالتالي يأمر البنكرياس لإفراز كمية أكبر من الأنسولين.