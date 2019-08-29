دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

قريباً قد يتمكن مواطني الهند من شراء هواتف آيفون من متجر آبل الإلكتروني مباشرة وبسهولة وذلك بعد أن خففت الحكومة الهندية القيود المفروضة على الشركات الأجنبية.

سابقاً كانت الهند تفرض على أي شركة تريد البيع عبر متاجرها الرقمية فيها أن تحصل على 30% من مكونات وقطع المنتجات من الهند نفسها، لكن في حالة هواتف آيفون فإنه غير الممكن استيراد مكوناتها من الهند.

بموجب القوانين الجديدة فإنه سيتم احتساب قيمة مشتريات الشركة من البلد وإن كانت القطع والمكونات مصدرة إليها وليست مصنعها فيها. والأهم أنه أصبح بإمكان الشركات افتتاح متاجرها الالكترونية الموجهة للهند قبل فتح متاجرها الحقيقية فيها.

ومن المتوقع أن تفتتح آبل متجرها الالكتروني الهندي خلال 3-5 أشهر ولاحقاً ستطلق متجر حقيقي في مومباي خلال عام ونصف على الأكثر.

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حالياً تبيع آبل منتجاتها للمتسوقين في الهند عبر متاجر وسيطة مثل أمازون وFlipkart، إلا أنها الآن ستتمكن من البيع بنفسها مباشرة ما يسمح لها بتقديم تجربة استخدام أفضل.

الجدير بالذكر أن آبل بدأت بتصنيع بعض طرازات آيفون في الهند بدلاً من الصين مثل iPhone SE، كما أنها بدأت بتجميع بعض الطرازات محلياً مثل iPhone XS و iPhone XR.

وتستهدف آبل السوق الهندي لرفع حصتها السوقية منه حيث تملك حالياً 2% فقط من مبيعات الهواتف الذكية فيها، لكن تبقى هواتف آيفون أقل شعبية في الهند نظراً لارتفاع أسعارها مقارنة مع متوسط دخل معظم المواطنين.

التدوينة آبل قد تتيح متجرها الالكتروني أمام الهند ظهرت أولاً على عالم التقنية.