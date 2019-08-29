شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقى يدعم مشاركة النساء فى عملية السلام في السودان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ وفد رفيع المستوى من القيادات النسائية في الاتحاد الإفريقي، مهمة مدتها خمسة أيام في السودان، بمشاركة نساء ناشطات للمساعدة في تعزيز مشاركة النساء في السلام والحياة السياسية .
على صعيد آخر استقبلت عضو مجلس السيادة عائشة موسى السعيد، بمكتبها في القصر الجمهوري بالخرطوم، اليوم الخميس، الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية " قوى يوب " وفريق مكتبها، مؤكدة استعداد المنظمة الدولية لدعم التمثيل العادل للمرأة السودانية في كل المجالات ، وبحسب ماذكرت
قوى، في تصريح صحفي نشرته الوكالة السودانية، عقب اللقاء إنهم سعداء للعمل مع الحكومة الجديدة ودعم مجلس السيادة ، معبرة عن تمنياتها في أن تسهم عائشة من خلال وجودها في المجلس في تعبئة طاقات المرأة في كل أنحاء السودان للمساهمة في مفاوضات عملية السلام.
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