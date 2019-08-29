شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العسكرية الليبية تقضى بإعدام اثنين فى قضايا تمس أمن الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت المحكمة العسكرية العليا فى القوات المسلحة الليبية جلسة اليوم الخميس للفصل فى عدد أربعة عشر قضية منها ثلاثة عشر تتعلق بقضايا ضد أمن الدولة وقضية جنائية واحدة.

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قال مدير إدارة التوجيه المعنوى فى الجيش الليبى العميد خالد المحجوب بأن المحكمة العسكرية قضت بالحكم النهائى على اثنين من الإرهابيين بالإعدام، والحكم بالسجن بمدد متفاوتة على باقى المتهمين.

وأكد المحجوب أن الحكم جاء تطبيقا للعدالة بمعاييرها حسب القانون الجنائى الليبى وقانون الاجراءات الليبى والمعايير الدولية التى تتطلب توافر دفاع عن أى متهم، تأجيل الحكم النهائى فى عدد من القضايا حتى يتم تكليف محامى دفاع.