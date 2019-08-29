مدير معرض البحرين للطيران: البحرين بوابة أعمال شركات روسيا إلى الشرق الأوسط

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وقال محمود في حديث لوكالة سبوتنيك: "نسعى لإيجاد سوق روسي في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي من خلال جعل البحرين بوابة لهم ومركز لأعمالهم في المنطقة وذلك لما تتمتع به البحرين من حوافز وإمكانيات وتسهيلات تساعد الاستثمار الأجنبي أن يتخذ من البحرين انطلاقة له إلى المنطقة ولما تتميز فيه البحرين من علاقات وطيدة مع جميع الدول العربية، وهي دولة مسالمة في هذا المجال لها علاقات قوية مع روسيا في مختلف المجالات الثقافية والعلمية وغيرها" .

وأضاف محمود: "حتى الآن تلقينا بوادر إيجابية جدا من المؤسسات الروسية في هذه القطاعات ونتطلع إلى تعاون مشترك، وتطوير هذه الأعمال في المستقبل...".

وأوضح مدير معرض البحرين الدولي للطيران.. بأن البحرين تشارك بمعرض "ماكس" الدولي للطيران والفضاء منذ ثمان سنوات.

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وأردف "تطور المعرض هذا العام جدا عن المعارض السابقة، من الناحية التنظيمية وناحية المعروضات، وعدد الشركات المشاركة وأصبح المعرض مشابه للمعارض العالمية ..." وأن " المعروضات الموجودة ذات تقنية عالية، ومتطورة جدا، وأصبحت الصناعة الروسية تتجه نحو التطور في مجال السوق العالمي، وتحظى باهتمام من قبل العملاء في الدول العربية بالمقام الأول ومن الدول الأخرى".

وأكد محمود، على أن هناك تعاون مشترك بين معرض البحرين الدولي للطيران، ومعرض "ماكس" الدولي للطيران والفضاء مشيرا إلى أن "الشركات الروسية ستشارك بمعرض البحرين الدولي للطيران الذي سيعقد في 18-21 نوفمبر 2020، من العام القادم، وسيكون هناك حضور متميز للشركات الروسية في هذا المعرض، وسنعمل مع الشركات الروسية على فتح مكاتب لها في البحرين من أجل مساعدتها على الترويج للصناعة الروسية في قطاعات الطيران المدني المتنوعة والاتصالات وغيرها وتكون البحرين نواة لأعمالهم في المنطقة".

ويقام معرض "ماكس" في روسيا منذ عام 1993 بمعدل مرة واحدة كل سنتين. وتجري فعاليات هذا المعرض في هذا العام في مدينة جوكوفسكي بضواحي موسكو خلال الفترة من 27 أغسطس/ آب إلى 1 سبتمبر/ أيلول.