وشدد السفير الكويتي في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الكويتية، على أن هذه العلاقة الفريدة في ملامحها جسدت بأحداثها وتطورها قصة نجاح كبيرة؛ بحسب بوابة "الأهرام".
وتابع محمد الذويخ، قائلا:
ويحق لنا أن نفخر بها وأن نقدمها للعالم كنموذج على وحدة الهدف وصدق التوجه والسعي المشترك نحو تحقيق طموحات شعبينا وأمتنا، من أجل التنمية والأمن والاستقرار.
وأكد أن هذه العلاقات الأخوية الوثيقة استقرت جيلا بعد جيل مستندة على إرث ثمين وأساس متين للتعاون والتفاهم، إزاء كافة القضايا المطروحة .
وقال السفير الذويخ إن زيارة الرئيس السيسي لبلده الثاني الكويت، تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات العديدة التي تحيط بالمنطقة، وتستلزم المزيد من التنسيق والتشاور للخروج برؤية مشتركة، مؤكدا صدق الرغبة المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر "تكتسب أهمية خاصة"... الكويت تعلن رسميا عن زيارة للرئيس المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.