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© AFP 2019 / FETHI BELAID / POOL
هذا وتقوم الولايات المتحدة بعمليات في العراق وسوريا ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) وفي سوريا تقوم قواتها بهذه المهمة، من دون موافقة سلطات البلاد.
وتتهم دمشق الرسمية التحالف بارتكاب جرائم بحق المدنيين، وطالبت مجلس الأمن الدولي مراراً بالتدخل لوقف عملياته. من جانبه ينفي التحالف بقيادة الولايات المتحدة وقوع ضحايا بين المدنيين بعملياته في ذلك النطاق، نافيا كذلك اتهامات دمشق وموسكو باستخدام الفوسفور الأبيض في العمليات العسكرية.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2018 ، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القضاء على "الخلافة الإسلامية" لتنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول] ، لكن وفقًا للبنتاغون ، خلايا "داعش" النائمة تعيد من جديد أنشطتها في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف الدولي يؤكد مقتل 1321 مدنيا جراء ضرباته في سوريا والعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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