إسرائيل تكشف الشخصيات المسؤولة عن مشروع الصواريخ الدقيقة في لبنان

كتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، تغريدات على حسابه الرسمي في "تويتر"، جاء فيها أن إسرائيل تكشف عن الشخصيات المسؤولة عن مشروع الصواريخ الدقيقة في لبنان.

وقال أدرعي:

مشروع إيراني يهدد أركان الدولة اللبنانية ويدار بسرية تامة من قبل حزب الله. سنكشف اليوم تفاصيل مهمة عن المشروع الذي قد يهدد الحالة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان.

وتابع:

بين السنوات 2013-2015 وفي ظل الحرب الأهلية في سوريا، بدأت إيران بمحاولات لنقل صواريخ دقيقة جاهزة للاستخدام إلى منظمة حزب الله في لبنان عبر الأراضي السورية. وتم إحباط معظم هذه المحاولات بضربات تم إسنادها إلى إسرائيل حيث لم يتمكن حزب الله من الحصول على هذه الصواريخ.

وادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في الفترة الأخيرة تسعى إيران و"حزب الله" لتسريع مشروع الصواريخ الدقيقة من خلال محاولة لإنشاء مواقع إنتاج وتحويل على الأراضي اللبنانية في عدة مناطق.

وزاد أدرعي، قائلا:

نظرًا لإخفاقات إيران وحزب الله في هذا المجال، قررت إيران في عام 2016 إحداث تغيير جوهري في طرق عملها، عدم نقل صواريخ كاملة، وإنما الانتقال إلى تحويل صواريخ قائمة إلى صواريخ دقيقة على الأراضي اللبنانية وذلك من خلال نقل مواد تدقيق من إيران بالإضافة إلى صواريخ من سوريا.

فيما كشف أدرعي عن الشخصيات الإيرانية واللبنانية التي تقود مشروع الصواريخ الدقيقة في لبنان بقيادة إيران، وعلى رأسهم العميد محمد حسين زادة حجازي، قائد فيلق لبنان في قوة القدس، الذي يقود مشروع الصواريخ الدقيقة. وأوضح أنه ضابط رفيع المستوى في الحرس الثوري الذي يعمل مباشرة تحت قائد فيلق القدس قاسم سليماني. كجزء من مهمته يقود القوات الإيرانية المعتمدة بشكل دائم في لبنان.

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وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:

العميد علي أصغر نوروزي، رئيس الهيئة اللوجستية في الحرس الثوري المسؤول عن نقل المواد والمعدات اللوجستية من إيران إلى سوريا ومن هناك إلى مواقع الصواريخ الدقيقة في لبنان.

وقال أدرعي:

العقيد مجيد نواب، المسؤول التكنولوجي للمشروع، والذي يعمل تحت توجيهات فيلق القدس بقيادة قاسم سليماني. يعتبر مهندساً خبيرًا في مجال صواريخ أرض أرض، ويشرف على الجوانب التكنولوجية للمشروع. يتابع ويشرف بشكل فعال على مواقع مشروع الصواريخ الدقيقة في لبنان.

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:

فؤاد شكر، من كبار قادة حزب الله، والذي يقود مشروع الصواريخ الدقيقة في التنظيم. يعتبر مستشارًا كبيرًا للأمين العام لحزب الله وعضو الهيئة العليا في حزب الله (مجلس الجهاد). يندرج شكر في قائمة المطلوبين لدى وزارة الخارجية الأمريكية.

وسبق أن وجه الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، اتهاما للحكومة الإيرانية بأنها تعمل على تكثيف جهودها لإقامة مصانع صاروخية دقيقة لمقاتلي "حزب الله" في لبنان.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن الجيش الإسرائيلي اتهم، اليوم الخميس، الحكومة الإيرانية بتكثيف جهودها لمساعدة "حزب الله" اللبناني على إقامة منشآت للصواريخ دقيقة التوجيه في لبنان.