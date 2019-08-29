الحركة الجوية في مطار أبها الدولي تسير بشكل طبيعي

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أعلن مسؤولون في مطار أبها الدولي أن الحركة الجوية في المطار لم تتأثر، وتسير بشكل طبيعي، عقب المحاولة الفاشلة التي قام بها الحوثيون لاستهداف المطار بصاروخ كروز.

"الخليج 365" من الرياض: قام الحوثيون بمحاولة استهداف مطار أبها الدولي باستخدام صاروخ كروز، بعد ساعات من قيام قوات التحالف العربي من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة.

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأنه عند الساعة ( 23:35) من مساء الأربعاء، سقط مقذوف معادٍ على مطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

أوضح العقيد المالكي في بيان صحافي أن الحادث تجري متابعته من الجهات المختصة، وأنه لا توجد أي إصابات حتى نشر هذا البيان.

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أضاف العقيد المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز)، ما يمثل اعترافًا صريحًا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب عبر استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.

وبيّن العقيد المالكي أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية، وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القرار (2216) والقرار (2231).

محاسبة العناصر الإرهابية

أكد المتحدث الرسمي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللاأخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية، مستمرة في تنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه الميليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كانت قوات التحالف قد قامت في وقت سابق باعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تحاول فيها الميليشيات الحوثية استهداف المطار، حيث شهد الشهر الماضي محاولة أصيب خلالها 9 مدنيين، في هجوم إرهابي مماثل.