شاهد .. الجيش اللبناني يطلق النار صوب طائرات مسيرة لجيش الاحتلال

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للحظات إطلاق الجيش اللبناني النار على طائرات مسيرة تابعة لجيش الاحتلال كانت تحلق في سماء منطقة العديسة جنوبي لبنان. وأفادت القناة الفضائية اللبنانية "إل. بي. سي" أن عملية إطلاق النار على الدرون في العديسة، جاءت على خلفية قرار سابق للجيش اللبناني يتعلق بإطلاق النار على الطائرات المسيّرة فور رؤيتها بالعين المجرّدة، نظراً لأنه لا يمتلك رادارات ترصد هذه الطائرات. اقرأ أيضاً : موسكو تحذر من خطورة هجمات الاحتلال على سوريا ولبنان ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، أمرت قيادة الجيش اللبناني بإطلاق النار الفوري على جميع المركبات الطائرة في المجال الجوي للبلاد بعد هجمات الطائرات الإسرائيلية المسيرة في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي سهل البقاع.

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