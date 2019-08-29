دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة شنت قوات الاحتلال فجر الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة شملت محافظات مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، وكان أبرزها اعتقال طالبة بإحدى الجامعات الفلسطينية. واعتقلت قوات الاحتلال الطالبة في جامعة بيرزيت ميس أبو غوش شقيقة الشهيد حسين أبو غوش من مخيم قلنديا شمال القدس. كما واعتقلت الفتى صلاح الدين سعيدة من الرام شمال القدس. فيما اعتقلت ثائر طقامش، نبيل ابو قبيطه، وعلاء ابو قبيطه من مدينة يطا. واعتقلت حسين جلال مسالمة، وسليمان عبد الكريم العجوز من مخيم العزة شمال بيت لحم. اقرأ أيضاً : طائرات الاحتلال تقصف موقعا للقسام شمال قطاع غزة ومن يعبد جنوب جنين اعتقلت عقاب نفيعات، وعنتر عقاب نفيعات، وأسعد القنيري. كذلك اعتقلت علاء براذعية من صوريف شمال الخليل.

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كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة من بينها طالبة جامعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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