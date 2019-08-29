مستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية في نابلس

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

اقتحم عشرات المستوطنين، مساء الأربعاء، منطقة المسعودية الأثرية شمال مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا منطقة ومنتزه المسعودية الأثرية والتي تتبع لأراضي قرية برقة شمال مدينة نابلس، في محاولة لتنفيذ أطماعهم بالسيطرة على المنطقة التي تحوي آثارا لسكة حديد الحجاز، التي أنشأت أيام الحكم العثماني في فلسطين، حسب وكالة "فلسطين اليوم".

يشار إلى أن المستوطنين يهاجمون القرى والمدن الفلسطينية بشكل مستمر، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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