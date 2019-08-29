الارشيف / اخبار الخليج

الحكومة اللبنانية تقر استراتيجية للأمن السيبرانى لحماية الاتصالات ومؤسسات الدولة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اللبنانية تقر استراتيجية للأمن السيبرانى لحماية الاتصالات ومؤسسات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 أقرت الحكومة اللبنانية، اليوم، الاستراتيجية الخاصة بالأمن السيبراني في البلاد، والبدء في تنفيذها.

 

Advertisements

وقال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح – في مؤتمر صحفي عقده في أعقاب انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري – إن مجلس الوزراء أعلن انطلاق العمل بهذه الخطة كونها تمثل ضرورة لحماية شبكات الاتصالات والوزارات والحكومات من مخاطر الأمن السيبراني.

 

وأشار إلى أن هذه الخطة وضعت اعتبار من اليوم موضع التنفيذ، وستبدأ اللجنة المكلفة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتدخل في حيز التطبيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة اللبنانية تقر استراتيجية للأمن السيبرانى لحماية الاتصالات ومؤسسات الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا