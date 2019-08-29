الحكومة اللبنانية تقر استراتيجية للأمن السيبرانى لحماية الاتصالات ومؤسسات الدولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أقرت الحكومة اللبنانية، اليوم، الاستراتيجية الخاصة بالأمن السيبراني في البلاد، والبدء في تنفيذها.
وقال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح – في مؤتمر صحفي عقده في أعقاب انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري – إن مجلس الوزراء أعلن انطلاق العمل بهذه الخطة كونها تمثل ضرورة لحماية شبكات الاتصالات والوزارات والحكومات من مخاطر الأمن السيبراني.
وأشار إلى أن هذه الخطة وضعت اعتبار من اليوم موضع التنفيذ، وستبدأ اللجنة المكلفة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتدخل في حيز التطبيق.
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