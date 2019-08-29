الارشيف / اخبار الخليج

الأسد يبحث مع وفد فرنسى الأوضاع فى سوريا وتطورات الحرب على الإرهاب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأسد يبحث مع وفد فرنسى الأوضاع فى سوريا وتطورات الحرب على الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 استقبل الرئيس السورى بشار الأسد، اليوم الخميس وفدا من حزب التجمع الفرنسي برئاسة تيري مارياني عضو البرلمان الأوروبي.

 

Advertisements

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن اللقاء تناول الأوضاع في سوريا وتطورات الحرب على الإرهاب فيها حيث طرح الوفد الفرنسي مجموعة من الاستفسارات أجاب عنها الرئيس السورى، خاصة ما يتعلق باستمرار الحرب على الإرهاب حتى القضاء عليه في الأراضي السورية والانتصارات التي حققها الجيش السوري مؤخرا في ريفي حماة وإدلب والتدخل التركي الداعم للمجموعات الإرهابية المتمركزة في إدلب .

 

وأشارت الوكالة، إلي أنه جرى خلال اللقاء حوار حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة فيما يتعلق بالسياسات التي تنتهجها أوروبا سواء إزاء دول المنطقة أو حول التطرف والإرهاب وتبعية بعض دولها للولايات المتحدة والضرر الذي ألحقته هذه السياسات بالشعب الأوروبي وبمستقبل أوروبا وطبيعة علاقاتها مع الدول الأخرى.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأسد يبحث مع وفد فرنسى الأوضاع فى سوريا وتطورات الحرب على الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا