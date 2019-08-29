بوتين وميركل يناقشان هاتفيًا الأزمة السورية

موسكو/ ديميرتري شيرجو/ الخليج 365

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، مباحثات هاتفية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، شملت الأزمة السورية.

وقالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، في بيان، إن بوتين أجرى، اليوم، مباحثات هاتفية مع ميركل، شملت عدة قضايا بما في ذلك الأزمة السورية.

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وأضاف البيان أن المحادثات تناولت الوضع في إدلب (شمالي سوريا)، مشيرًا إلى أن الجانبين أكدا أهمية إنشاء اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن.

ووفق البيان، شملت المباحثات أيضًا قضية الاتفاق النووي الإيراني متعدد الأطراف، الموقع مع إيران عام 2015، بجانب كل من بريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، وضرورة توحيد جهود الأطراف المعنية بحماية الاتفاق.

كما تطرق الجانبان إلى سبل حل الأزمة في شرق أوكرانيا في إطار اتفاقية "مينسك" (محادثات السلام مع أوكرانيا)، وأكّدا على مواصلة دعم التسوية السلمية للقضية الليبية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.