اليمن.. الانفصاليون يسيطرون على معظم أحياء عدن بإسناد الطيران الإماراتي

اليمن/ عبدالله أحمد/ الخليج 365
قال مصدر حكومي يمني إن معظم أحياء مدينة عدن سقطت الخميس، في أيدي قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.
وأكد المصدر للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن سقوط أحياء عدن (جنوب البلاد) جاء بعد إسناد الطيران الحربي الإماراتي لقوات الانفصاليين، وقصفه مواقع وتعزيزات القوات الحكومية شرقي المدينة.
وأشار أن قوات الجيش اليمني أحكمت سيطرتها الأربعاء، على بعض مديريات عدن، قبل أن تتمكن الإمارات من تعزيز قوات الانفصاليين.
ولفت المصدر أن طيران الإمارات نفذ غارات مكثفة ومركزة على مواقع قوات الشرعية في عدة مناطق من عدن، أغلبها على منطقة العلم ودوفس، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وأوضح أن الإمارات دفعت بالزبيدي إلى عدن لقيادة الحرب ضد القوات الحكومية، واستعادة المديريات التي سيطرت عليها القوات الحكومية في محافظات عدن وأبين وشبوة.
وبعد ظهر اليوم سقطت مدينة زنجبار مركز محافظة أبين بيد قوات الانتقالي، بعد يوم واحد من سيطرة القوات الحكومية عليها.
وأكد مصدر حكومي ومصادر محلية أن قوات الانتقالي تمكنت من اسقاط زنجبار بعد غارات مركزة لطيران الامارات على مواقع القوات الحكومية بعد ظهر الخميس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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