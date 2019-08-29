ليبيا.. "السراج" يأمر بتعزيز الوحدات المقاتلة بكافة المحاور

وليد عبد الله / الخليج 365

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، أوامر بتعزيز الوحدات المقاتلة في كافة المحاور بالاحتياجات التي تتطلبها العمليات.

جاء ذلك في بيان لمكتب السراج الإعلامي، الخميس، عقب اجتماعه برئيس الأركان العامة للجيش الفريق ركن محمد علي الشريف.

وتناول الاجتماع، وفق البيان، تطورات الوضع الميداني، وسير العمليات في محاور القتال بمنطقة طرابلس الكبرى ومحيطها، والإجراءات العسكرية المتخذة لتأمين مدينة غريان (جنوب طرابلس)، وآليات التنسيق بين المناطق العسكرية لتأمين المنطقة الغربية بشكل عام.

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من جانبه، أكد رئيس الأركان العامة، أن الجيش الليبي والقوات المساعدة تحقق تقدما على مختلف المحاور، دون إضافة أي تفاصيل.

ورغم مرور أكثر من 4 أشهر على بداية هجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس، إلا أن إخفاقاتها تعددت، ولم تتمكن من إحداث اختراق حقيقي نحو قلب العاصمة.

ومنذ 2011، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع على الشرعية والسلطة، ينحصر حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وحفتر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.