المقاتلات التركية تحيد 3 إرهابيين شمالي العراق

أنقرة / محمد طوسون/ الخليج 365 تمكنت المقاتلات التركية، الخميس، من تحييد 3 إرهابيين من منظمة بي كا كا الانفصالية، باستهداف مواقعهم شمالي العراق. وبحسب بيان وزارة الدفاع التركية، استهدفت المقاتلات التركية موقع الإرهابيين بمنطقة كارا شمالي العراق. Advertisements وأشار البيان إلى التعاون مع الاستخبارات الوطنية التركية التي قدمت المعلومات حول مناطق الإرهابيين. ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق. يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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