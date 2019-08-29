الإمارات اليوم.. ولادة طفل بأربع عيون وفمين

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الخميس 29 أغسطس 2019

كتب الخليج 365 - متابعات

شهد مستشفى أبو قلقل شرقي مدينة منبج في سوريا ولادة طفل بأربع عيون وفمين، بحسب مصادر إعلامية سورية.



ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، أكد الطبيب المشرف على الحالة، أن احتمال حدوث مثل هذه الحالة واحد من كل مليون حالة ولادة.

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وأوضح الطبيب أن جسد الطفل سليم، لكن عظام الجمجمة والرأس تبرز أربع عيون وفمين، وأن الرأس شبه كروي، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم". وقال الطبيب: "رغم أن الطفل ما زال على قيد الحياة، إلا أنه لا يرضع معربا عن أسفه لأن مثل هذه الحالات لا تبقى على قيد الحياة، وتوقع احتمال بقائه حيا لمدة لا تتجاوز أسبوعا".

وأوضح الطبيب أن والدي الطفل كانا على دراية بتشوه الطفل في الصور الإيكوغرافية، لكنهما أصرا على إتمام الولادة والاحتفاظ بالجنين.

وشدد الطبيب على أنه يجب رفع مستوى الثقافة الطبية في المجتمع، وخاصة لدى النساء وضرورة خضوعهن لمراقبة طبية في فترات الحمل الأولى وحتى الولادة.