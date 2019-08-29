بوغدانوف يبحث مع ممثلي عدد من القوى السياسية اليمنية الوضع في البلاد

موسكو - سبوتنيك. وسلط بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسية، الضوء على أهمية وضع نهاية مبكرة للصراع المسلح وإقامة عملية سياسية.

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وجاء في بيان للخارجية الروسية:

خلال المحادثات تمت مناقشة الوضع العسكري والسياسي والإنساني الراهن في الجمهورية اليمنية ومحافظاتها الجنوبية بالتفصيل. وتم التركيز على إنهاء المواجهة المسلحة في أقرب وقت ممكن، وإقامة عملية سياسية شاملة يحدد فيها اليمنيون بأنفسهم مستقبل بلدهم، بما في ذلك الهيكل الإقليمي للدولة.

وأضافت الخارجية الروسية في بيانه أنه في الوقت نفسه تم التأكيد على ضرورة الاحترام المتبادل للحقوق والمصالح المشروعة لجميع القوى الاجتماعية والسياسية الرائدة والمجموعات الإقليمية والدينية من سكان اليمن.

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ويأتي هذا اللقاء لنائب وزير الخارجية الروسي في ضوء تسارع الأحداث في اليمن، وعلى وجه الخصوص، في المحافظات الجنوبية، حيث تجري الآن اشتباكات في مناطق واسعة في مدينة عدن، وبعض المناطق في محافظة أبين شرقي عدن بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات وقوات الحكومة اليمنية .

وتتواصل على الساحة اليمنية منذ أكثر من أربعة سنوات مواجهات بين الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة، وبين جماعة أنصار الله (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة أخرى، حيث تسعى الحكومة اليمنية لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون، من بينها العاصمة، صنعاء.

غير أن تطورات الأحداث في الأسابيع الأخيرة قد أبرزت تصدع في التحالف العربي بين السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك حسب وكالة رويترز، حيث باتت الإمارات تدعم المجلس الانتقالي الجنوبي وتشكيلاته المسلحة كطرف ثالث يحارب الحكومة الشرعية في المحافظات الجنوبية، وهو ما يُعد تحولا لافتا في أهداف التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن.