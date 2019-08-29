الجيش الإسرائيلي يتهم إيران بمساعدة "حزب الله" لإقامة مصانع للصواريخ الدقيقة

أفادت وكالة "رويترز" أن الجيش الإسرائيلي اتهم اليوم الخميس الحكومة الإيرانية بتكثيف جهودها لمساعدة "حزب الله" اللبناني على إقامة منشآت للصواريخ دقيقة التوجيه في لبنان.

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ونقلت الوكالة عن المتحدث العسكري الإسرائيلي جوناثان قوله في إفادة للصحفيين "ما نراهم يفعلونه هو تسريع الخطى... بصفة عامة".

وتابع "هذا يعني... الإسراع من حيث المباني والمرافق والمواقع ومنشآت التحويل والتصنيع، وهذا يعني المزيد من الأشخاص والعناصر المشاركة في ذلك. والمزيد من المواقع".

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وكان الجيش الإسرائيلي ذكر يوم الثلاثاء أمس الأول أنه كشف المسؤول عما كانت تخطط له إيران تجاه إسرائيل.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن المسؤول عن التخطيط لعملية الطائرات المسيرة، التي حاولت استهداف إسرائيل، وفشلت، هو الجنرال جواد غفاري، الذي يعمل تحت قيادة قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني، مباشرة.

ونشر أدرعي تغريدات على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء الثلاثاء، جاء فيها أن غفاري يعتبر من كبار مسؤولي "فيلق القدس"، القوة السرية في الحرس الثوري الإيراني.