مقاتلات سورية تستهدف مواقع المسلحين على جانبي الطريق الدولي

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ونقلت صحيفة "الوطن" السورية أن الجيش السوري وسع استهداف مواقع "جبهة النصرة" على طول جانبي الطريق الدولي الذي يربط خان شيخون جنوب إدلب، بحلب، وذلك وفق خطة محكمة وبموجب بنك أهدافه الدقيق والشامل.
© Sputnik . Morad Saeed
وأشار المصدر إلى أن الغارات استهدفت بنك الأهداف الذي يتوزع في التمانعة والتح والدير الشرقي والدير الغربي وتلمنس وكفر سجنة وجرجناز ومعر حرمة ومعرة النعمان وسراقب ومعر شورين وحاس ورحايا وكفر نبل وغيرها من الأهداف، ولاسيما الواقعة على طريق حلب والضفة الشرقية منه.
وذكرت مصادر إعلامية أن سلاح الجو السوري والروسي شن غارات مستهدفا مواقع المسلحين في أرياف المعرة ومدينة سراقب على الطريق الدولي والواقعات في محافظة إدلب، ونقلت أن سلاح الجو استهدف أمس الأربعاء النفطة التركية المتمركزة في مغر المير.
وبحسب المصادر نفسها، شملت الاستهدافات غارات للطيران الحربي على مواقع المسلحين في بلدة التح في ريف إدلب الجنوبي. وبلدة "معصران" بريف إدلب الجنوبي الشرقي وعلى أطراف بلدة مشون بجبل الزاوية. ومواقع وتحصينات في أطراف بلدتي الغدفة ومعصران بريف إدلب الشرقي وكذلك بلدة معرشمارين وجرجنار، ومدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي. وعلى تلال الكبينة في ريف اللاذقية الشمالي.
وواصل الجيش السوري تقدمه مساء أمس الأربعاء منتزعا السيطرة على بلدة الخوين في ريف إدلب الجنوب الشرقي.
وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب، إن وحدات من الجيش السوري تمكنت من السيطرة على بلدة الخوين، شرق مدينة التمانعة جنوب شرقي إدلب، بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة في المنطقة.
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