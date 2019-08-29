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وأضاف العطية أن بلاده بسطت أجنحتها شرقا وغربا في علاقاتها مع دول العالم"، وأنها "منفتحة على الحوار غير المشروط مع دول الحصار متى أرادت الأخيرة".
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ولفت إلى أن قطر تواصل العمل على تطوير مجال التصنيع العسكري "بناءً على التحديات التي تمر بها المنطقة وذلك استعدادا لمواجهة أية مخاطر."
وقال إن "تعرضنا للتهديد خلال فترة من الفترات ولذلك فقد بدأنا في تطوير أنفسنا وتطوير بلدنا حتى نكون مستعدين لمواجهة أي مخاطر، لكن هدفنا في النهاية هو أمن المنطقة".
وتفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية على قطر منذ يونيو/ حزيران 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
وقالت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، إن كمية من المتفجرات في سيارة كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية أدت إلى انفجار وقع الليلة الماضية أمام مستشفى في وسط القاهرة وأودى بحياة 20 شخصا.
واتهمت الوزارة في بيان "حركة حسم" التي تقول السلطات إنها ذراع مسلحة لجماعة الإخوان المسلمين بتجهيز السيارة بالمتفجرات تمهيدا لنقلها "إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير دفاع قطر: تعرضنا للتهديد وهذا ما فعلناه حتى نكون مستعدين للمواجهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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