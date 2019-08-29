دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة نظارة الواقع المختلط HoloLens 2 ستطرح في الأسواق الشهر المقبل

أعلنت شركة مايكروسوفت على أنها ستقوم بطرح نظارة الواقع المختلط ( المعزز والإفتراضي) 2 HoloLens خلال شهر سبتمبر المقبل، أي على بعد أيام من من تاريخ اليوم.

حيث جاء تصريح الشركة على لسان نائب الرئيس التنفيذي لها Harry Shum خلال انعقاد مؤتمر الذكاء الإصطناعي العالمي في شينغهاي.

وكانت مايكرسوفت قد كشفت عن الجيل الثاني من نظارتها الذكية HoloLens 2 بتحديثات نوعية خلال كونجرس الهواتف العالمي MWC2019 في فبراير الماضي بسعر 3500 دولار أمريكي.

حيث زودت هذا النسخة بالعديد من المزايا لتجعلها أكثر عملية للمستخدمين من حيث مجال الرؤية وحرية التحرك بالإضافة لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتمثلة بطرح نظارة تمزج بين الواقع المعزز والواقع الافتراضي.

والجدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت قد قامت بإبرام صفقة مع الجيش الأمريكي بداية العام، لتزويد كتائب في الجيش بطراز مخصص من HoloLens 2 تم تسميتها لاحقاً “IVAS” بلغ عددها 100 ألف نظارة بمبلغ إجمالي 480 مليون دولار.

Advertisements

حيث قام الجيش بتجربة حية على نموذج تجريبي من النظارة المخصصة في إبريل الماضي حسب ما نقلت وكالة BBC الإخبارية، مع العلم أن النظارة سيتم استخدامها لمحاكاة المعارك وزيادة تأهب واستعداد الجنود للجبهات الحقيقية بالإضافة لاستخدامها في مهمات واقعية أيضاً.

المصدر

رويترز

اقرأ أيضاً

MWC19: متصفح فايرفوكس قادم إلى نظارة الواقع المختلط الجديدة HoloLens 2

مايكروسوفت تطلق إصدار المطورين من خوذة HoloLens 2

التدوينة نظارة الواقع المختلط HoloLens 2 ستُطرح في الأسواق الشهر المقبل ظهرت أولاً على عالم التقنية.