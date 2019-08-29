دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة AMD تتوصل لتسوية مالية بقيمة 12$ مليون لقضية تظليل إعلاني لمعالجات Bulldozer

توصلت شركة AMD لتسوية مالية بقيمة 12.1 مليون دولار بما يتعلق بالدعوى الجماعية التي رفعت ضدها منذ سنوات بما يخص معالجات FX-8000 / 9000 المبنية على معماريتها Bulldozer لعام 2011.

حيث قام حينها عدد من المستهلكين بإتهام الشركة بإطلاق إعلانات مضللة لتلك المعالجات وعرضها على أنها ثمانية النواة فيما كانت في الحقيقة رباعية النواة.

ووافقت شركة AMD دفع مبلغ 12.1 مليون دولار كتسوية مالية لإنهاء الخلاف وإغلاق القضية التي امتدت لسنوات، بعد أن كشف الأوراق المقدمة في خضم القضية أن رقاقات AMD المنبية على معمارية Bulldozer لم تكن متعدد النوى كما زعمت الشركة في إعلانتها.

حيث عرضت الشركة معالجات FX-8000 / 9000 على أنها ثمانية النواة، فيما كانت الحقيقة هي تلاعب بالمصطلحات والمفاهيم، حيث احتوت المعالجات على 4 رقاقات ثنائية النواة ولم تكن ثمانية النواة حقاً بحيث كانت كوحدات مفصولة عن بعضها مع موجود نقاط مشتركة ضمن لوحة ربط الرقاقات.

وبررت AMD موقفها بكون كل وحدة معالجة تحوي زوجين من الأنوية ليصبح مجموعها في النهاية ثمانية مجتمعة، لكن على النقيض قال المستهلكين على أن العب العملياتي لهذه المعالجات لا يمكن أن ينفذ عمليات منفصلة، لذا يجب احستباها كمعالجات أحادية النواة بمجموع كلي 4 أنوية للمعالج ككل؛ وليس كما زعمت الشركة بكون ثماني النواة.

فيما سيتم تقسيم مبلغ التسوية لتغطية الرسوم المحاماة والمرافعة حيث بلغت حصتها 3.63 مليون دولار، والنفقات الإدارية لعمليات التسوية بمبلغ يتراوح من 350 – 700 ألف دولار، ويبقى في النهاية 7 – 8 مليون دولار لتعويض المستهلكين المتضررين.

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المصدر

The Verge

التدوينة AMD تتوصل لتسوية مالية بقيمة 12$ مليون لقضية تضليل إعلاني لمعالجات Bulldozer ظهرت أولاً على عالم التقنية.