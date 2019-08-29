دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة خدمة Xbox Live تعود للعمل مجدداً بعد انقطاع استمر لساعتين

تعرضت خدمة Xbox Live للعدد من المشاكل والانقطاع المفاجيء مع منتصف الليل حيث لحقها تعطل في عدد من تطبيقات العاملة على منصة مايكروسوفت.

ودرات شكاوى المستخدمين حول عدم قدرتهم على تسجيل الدخول لوحدات Xbox بالإضافة لتعطل إمكانية الوصول لبعض الألعاب والتطبيقات الأخرى عبر وحدات اكس بوكس ون.

فيما كان تطبيق Plex و أمازون فيديو وسبوتيفاي من ضمن التطبيقات التي لم يتمكن المستخدمين من الوصول إليها أثناء المشكلة، حيث أنها تتطلب من المستخدم تسجيل الدخول لمنصة Xbox، بينما بقي تطبيق نتفلكس قيد العمل ولم يتأثر من العطل.

وعلى صعيد الألعاب لم يتكمن المتسخدمين من لعب فورتنايت وDestiny 2 كون الانقطاع أصاب خدمة Xbox Live التي يعد تسجيل الدخول فيها ضرورياً لعمل هذه الألعاب بشكل صحيح.

وقد استمرت المشكلة لساعتين قبل أن تعلن مايكروسوفت عبر حساب الدعم الخاص بمنصتها اكس بوكس على تويتر عن حل مشكلة تسجيل الدخول، لكن مع تنويهها إلى أن المحادثات الجماعية لازالت تعاني من بعض المشاكل.

والجدير بالذكر أن تطبيق مايكروسوفت Your Phone قد عاني هو الأخر من أعطال أدت لتوقفه لمدة 14 ساعة متواصلة منذ يومين، قبل أن تقوم الشركة بحل جميع المشكلات ويعود للعمل بشكل طبيعي لربط هواتف أندرويد مع أجهزة الحاسوب العاملة بنظام ويندوز.

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التدوينة خدمة Xbox Live تعود للعمل مجدداً بعد انقطاع استمر لساعتين ظهرت أولاً على عالم التقنية.