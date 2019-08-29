شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تدين القصف الجوى الإماراتى على قوات الجيش الوطنى فى عدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت حكومة الجمهورية اليمنية فى بيان رسمى لها نشرته وكالة الانباء اليمنية الرسمية "سبأ" القصف الجوى الإماراتى على قوات الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن وضواحيها ومدينة زنجبار بمحافظة ابين مما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين الأبرياء وفي صفوف القوات المسلحة الباسلة.

وحملت وزارة الخارجية اليمنية، فى بيانها ، دولة الإمارات العربية المتحدة كامل المسؤولية عن هذا الاستهداف السافر الخارج عن القانون والأعراف الدولية.





وجددت الوزارة طلبها بأن توقف الامارات العربية المتحدة كافة أنواع الدعم المالى والعسكرى لكل التشكيلات العسكرية الخارجة عن الدولة وسلطة القانون.. مهيبة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادتها الحكيمة كقائدة لتحالف دعم الشرعية بالوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية وإيقاف هذا التصعيد العسكري غير القانونى وغير المبرر.

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وقالت الوزارة في بيانها "الحكومة اليمنية تحتفظ بحقها القانوني المكفول بالقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإيقاف هذا الاستهداف والتصعيد الخطير".

وطالبت المجتمع الدولي لاسيما مجلس الامن بإدانة هذا الاستهداف السافر والاضطلاع بمسؤولية لحفظ الامن والسلام ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية وفقا لكافة القرارات الدولية ذات الصلة.