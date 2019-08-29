شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تنزع 3 آلاف لغم باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت المملكة العربية السعودية، عبر مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" من انتزاع 2,797 لغما منها 690 لغمًا مضادة للدبابات و 2,107 ذخائر غير متفجرة خلال الأسبوع الرابع من أغسطس 2019، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن قرابة 84 ألف لغم زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

وسبق أن انتزعت السعودية 965 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية فى عدد من المحافظات من خلال مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام فى اليمن (مسام)، وأوضح المركز أن الألغام التى انتزعها 15 لغماً مضادة للأفراد و458 لغماً مضادة للدبابات و 490 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفتين، مشيراً إلى أن إجمالى ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 80,951 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية المارقة فى الأراضي والمدارس والبيوت فى اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.