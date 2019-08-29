شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ساعات إجازة لأولياء الأمور ..تعرف على قرارات حكومة دبى لأول يوم دراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منحت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي موظفيها إذن خروج لمدة ثلاث ساعات لمرافقة أطفالهم إلى المدارس والحضانات في بداية مشوارهم الدراسي في أول يوم للعام الدراسي، الذي يبدأ مع بداية شهر سبتمبر المقبل.

يأتذ ذلك انطلاقاً من توجيهات القيادة للتيسير على الموظفين والطلاب، وتعزيز التلاحم الأسري، عبر مراعاة الأبعاد الاجتماعية للموظفين من الآباء والأمهات، وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، ورفع مستويات الرضا والسعادة الوظيفية، وتعزيز دور الأسرة كنواة للمجتمع.

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ودعت الدائرة الهيئات والدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة دبي، حسبما نشرت صحيفة الإمارات اليوم، للتيسير على الآباء والأمهات العاملين فيها، وتمكينهم من مرافقة أطفالهم إلى المدارس والحضانات في بداية العام الدراسي، وذلك في ضوء تشريعات الموارد البشرية، والإجراءات المعتمدة في حكومة دبي بهذا الشأن، وبما لا يؤثر في سير العمل وتقديم الخدمات في كل دائرة، لاسيما أن تلك التشريعات فيها من المرونة التي تسمح للدوائر منح موظفيها من الآباء والأمهات إذن تأخير صباحي أو انصراف مبكر، في اليوم الدراسي الأول، لمدة ثلاث ساعات كحدّ أقصى مجتمعة أو مقسمة على فترتين صباحية أو مسائية، لتمكينهم من اصطحاب أبنائهم من وإلى المدارس.

وأضافت أنه في ما يخص الآباء والأمهات من موظفي الهيئات والدوائر والمؤسسات في حكومة دبي، الذين لديهم أبناء في الحضانات ورياض الأطفال فيجوز منحهم إذن تأخير صباحي أو انصراف مبكر خلال الأسبوع الدراسي الأول؛ لاصطحاب أبنائهم من وإلى الحضانة، ولمدة ثلاث ساعات بحد أقصى يومياً.