شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد البرلمانى العربى يدين حذف خارجية امريكا لاسم فلسطين من قائمة تعريف المناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان رئيس الاتحاد البرلماني العربى، المهندس عاطف الطراونة ،حذف الخارجية الأمريكية اسم فلسطين المحتلة من قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط، وفقا لوكالة أنباء "سبأ".

وقال رئيس الاتحاد "إن تلك الخطوة بمثابة الضوء الأخضر لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لتنفيذ المزيد من عمليات التهجير، وهدم المنازل، وطمس ملامح فلسطين التاريخية، خصوصا فيما يتعلق بالقدس وجوارها".

وأضاف فى بيان صحفى "ان خطوة الخارجية الأمريكية تعد تكريساً لمدى انحياز الإدارة الأمريكية للمحتل وتخليها عن دورها وسيطًا للسلام ، وتشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، مثلما تشكل تحيزاً واضحاً للمحتل الذي يمعن فى إرهابه واستيطانه فى الأراضى الفلسطينية، وعلى من أصدرها الإدراك بأنها لن تؤثر على عزيمة الشعب الفلسطينى، وصموده ونضاله العادل، لتحقيق استقلاله واستكمال بناء دولته".

وحذر الطراونة من مغبة خطوات كهذه على مبادئ القانون الدولى، ومقررات الشرعية الدولية، مؤكداً وقوف الاتحاد البرلمانى العربى مع دولة فلسطين العربية، اسماً وأرضاً وشعباً، مطالباً مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم وصريح لرفض وإدانة هذا القرار، الذى لن يكون له أى أثر واقعى أو قانونى، سوى إشعال المنطقة برمتها.