المغرب ينفي استيراد سفارته بباكستان لـ26 طنا معفاة من الضريبة

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365

نفت وزارة الخارجية المغربية، الخميس، استيراد سفارته بباكستان لـ26 طنا معفاة من الضريبة.

وتناقلت تقارير إعلامية مغربية نقلاعن موقع دايلي مورنينغ مايل الباكستاني، خبرا يتعلق باستيراد سفارة المغرب لشحنة من 26 طنا، معفاة من الضريبة.

وقالت الخارجية، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن"سفارة المغرب بإسلام آباد تنفي بشكل قاطع الأخبار التي أوردتها وسائل إعلام إلكترونية وطنية نقلا عن موقع باكستاني".

وأعربت الخارجية عن "أسفها لإعادة نشر هذا الخبر دون التحقق والتأكد من صحته".

وحسب البيان فإن "أي عملية لاستيراد مواد معفاة من الضريبة تتطلب حسب القواعد المعمول بها، الحصول على إذن من مديرية البروتكول بوزارة الشؤون الخارجية بالبلد المضيف، وأي طلب في هذا الاتجاه يتعين أن يتضمن قائمة بمحتوى الشحنة، ومصدرها وميناء انطلاقها".

وأكد البيان أن "السفارة المغربية لم تقدم أي طلب للاستيراد، ناهيك عن شحنة من 26 طنا".

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ولفت أن "السفارة المغربية اتصلت رسميا بوزارة الشؤون الخارجية الباكستانية من أجل تسليط الضوء على هذه القضية وقطع الطريق أمام أي ادعاءات".

واعتبرت الخارجية أن "المدير العام للبروتوكول بوزارة الشؤون الخارجية الباكستانية، أكد أنه لم يتوصل من سفارة المملكة بأي طلب لاستيراد هذه الشحنة، وأن الأمر قد يتعلق، دون شك، بعملية غش".

وأكد المسؤول الباكستاني، حسب البيان، أن سفارة المملكة المغربية التي احترمت دوما الضوابط والقواعد المعمول بها، طبقا لاتفاقية فيينا في مجال الامتياز الدبلوماسي، لا تتحمل أي مسؤولية في هذا الشأن.

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