اليمن.. "أطباء بلا حدود" تستقبل 10 قتلى و41 جريحا في عدن

اليمن / الخليج 365

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، الخميس، أن مستشفى تابعا لها بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، استقبل 10 قتلى و41 جريحا.

وذكرت المنظمة الدولية في تغريدة على تويتر، أن المستشفى في مدينة عدن (جنوب) استقبل 51 جريحا، وأن عشرة منهم توفوا أثناء وصولهم لتلقي العلاج.

وأضافت: "يتواجد حاليا في المستشفى 80 مريضا".

ولم تتطرق المنظمة إلى هوية الضحايا، ولم تذكر تفاصيل أخرى.

وقبل ساعات أعلنت الخارجية اليمنية، سقوط قتلى وجرحى عسكريين ومدنيين، جراء غارة جوية إماراتية استهدفت القوات الحكومية في مدينتي عدن وأبين.

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وحمّل نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي، في تغريدات على موقع الوزارة، الإمارات مسؤولية قصف القوات الحكومية.

وقال الحضرمي: "تدين الحكومة القصف الجوي الإماراتي على قوات الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، و(مركز محافظة أبين) زنجبار".

وأضاف أن القصف "أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين (لم يحدد العدد)، وفي صفوف قواتنا المسلحة الباسلة".

وصباح الأربعاء، تمكنت القوات الحكومية من السيطرة على كامل محافظة أبين، المحاذية لمدينة عدن، بعد دحر قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعومة إماراتيًا.

وعقب سيطرتها على أبين، توجهت القوات الحكومية إلى مدينة عدن، وبعد ساعات أعلنت تحريرها من المجلس الانتقالي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله.

وكان انفصاليو المجلس الانتقالي الجنوبي قد سيطروا قبل منتصف أغسطس/ آب الجاري، على معظم مفاصل الدولة في عدن، بعد معارك ضارية دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلا، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية.

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