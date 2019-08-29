الصحة في جدة تدشن قسم النساء و الولادة بسعة سريرية ٢١ سرير

هيفاء الأمير

دشن وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى صباح اليوم الخميس بمجمع الملك عبدالله الطبي قسم النساء و الولادة ، بحضور مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي و المشرف العام على المجمع الدكتور خالد الثمالي و عدد من القيادات الصحية بصحة جدة ، في خطوة تؤكد حرص الصحة على تحسين الخدمة العلاجية في المحافظة عموماً و المجمع خصوصاً ، لينضم بذلك إلى سلسلة التخصصات الطبية التي يقدّمها المجمع .

و أستقبل قسم النساء و الولادة أول حالة ولادة لحظة افتتاحه اليوم حيث تبلغ طاقته الاستيعابية في الوقت الراهن ٢١ سرير ، مع إمكانية مضاعفة العدد مستقبلاً ،

في حين هناك ١٠ أسرة عناية مركزة لحديثي الولادة ، أما أسرة الحضانة حديثي الولادة فهناك ٥ أسرة ، و كذلك ٥ أسرة عناية حديثي الولادة المستوى الأول ، كما تبلغ أكشاك الولادة ٦ ، و غرف ما قبل الولادة ١٦ غرفة ، و هناك ١٢ عيادة للنساء و الولادة لمتابعة الحمل و معالجة الأمراض النسائية .

و أوضحت صحة جدة أن القسم تم تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية ، و دعمه بالكوادر الفنية المؤهلة من طبيبات استشاريات و أخصائيات و ممرضات ، و ذلك لتوفير الرعاية الصحية الشاملة للنساء الحوامل أثناء استقبالهن ، و أشارت إلى أن القسم يتميز بخصوصية كاملة ، و يستقبل الحالات على مدار الساعة ، حيث يضم غرف مجهزة بكل متطلبات الولادة الطبيعية و القيصرية ، بالإضافة إلى غرف مزودة بأجهزة لتخطيط قلب الجنين .

من جهة أخرى تفقد وكيل الوزارة للخدمات العلاجية يرافقه مدير صحة جدة بعد تدشينه قسم النساء و الولادة مشروع مستشفى الولادة و الأطفال التخصصي ، حيث تجول في أقسام المستشفى و أطلع على آخر ما وصل إليه المشروع ، مستمعاً إلى شرح مفصل عن سير المشروع .