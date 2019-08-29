استئصال ورم لمريض بمستشفى النماص العام

أميرة الشهري تمكن فريق طبي بقيادة استشاري الجراحة الدكتور سلطان الشهري والأخصائي اسماعيل نعامه من استئصال ورم لمريض في العقد الثاني من العمر حضر للمستشفى يشكو من وجود آلام بالبطن وبإجراء الكشف بواسطة المنظار تبين لديه ورم كبير في جزء من القولون مع توسع الأمعاء فوق الانسداد بشكل كبير اضطر الفريق الطبي للتدخل الجراحي لاستئصال الورم بنجاح .

وغادر المريض المستشفى وهو بحاله جيده ولله الحمد . انتهى النص .

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