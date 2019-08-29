صحة مكة والجهات الأمنية تُلقي القبض على مقيم ينتحل مهنة طبيب

الخليج - زينة الفدح

اشارة الى البلاغ الوارد الى الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة يوم الاحد الموافق ٢٤ ذي الحجة ١٤٤٠هـ بوجود شخص يمارس مهنة الطب بطريقة غير نظامية، فقد تم التنسيق فوراً مع الجهات المعنية لوضع خطة محكمة للاطاحة بمنتحل مهنة الطب ، عليه قد توجهت لجنة من الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الإلتزام مع الجهات المشاركة مساء الأمس الأربعاء وتم مداهمة الموقع وعثر على مقيم غير عربي في أحد المنازل السكنية بحي الزاهر منتحل صفة طبيب .

وذكر المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي أن المنزل السكني كان يحوي على مستلزمات طبية وأدوية بكميات كبيرة مخالفة لظروف الحفظ والتخزين ، وتم ضبط الشخص فوراً بعد ثبوت الأدلة والبراهين الجلية بمخالفته لأنظمة المملكة العربية السعودية الصحية والعمالية، وقد أحيل المذكور للجهات الأمنية.

من جهته قدم مدير عام الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير شكره للفريق الذي حرص على متابعة البلاغ والتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة الأمر الذي يؤكد حرص الصحة في مكة المكرمة على صحة وأمن سكان المنطقة