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مقتل 13 شخصًا وإصابة 34 في غارات جوية للنظام السوري على جنوب إدلب

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - غارات للنظام السوري على إدلب

 قُتل ما لا يقل عن 13 شخصًا وجُرح 34 آخرون، الأربعاء، في غارات جوية في مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة السورية، وذلك بحسب مجموعة "الخوذ البيضاء" المعروفة أيضًا باسم الدفاع المدني السوري.

وقالت الخوذ البيضاء، في حسابها على تويتر، إن الهجوم نفذته "طائرات النظام"، مشيرة إلى أن "طائرة حربية استهدفت الحي الغربي للمدينة بحمولة كاملة من 12 صاروخًا في وقت واحد، مما تسبب في وقوع إصابات في أكثر من مكان، إلى جانب الدمار الكبير والحرائق التي لحقت بالمنازل والممتلكات المدنية ".

وأضاف بيان الخوذ البيضاء، أن من بين القتلى أم وأربعة أطفال.

 

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