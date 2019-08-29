اردوغان ناقش القتال في إدلب السورية مع ترامب

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محمد عثمان - الرياض - اسطنبول - أ ف ب | منذ ساعتين في 29 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 29 أغسطس 2019 / 13:43

اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على مواصلة التعاون في مدينة إدلب السورية لتجنب حصول أزمات إنسانية جديدة في شمال غربي سورية، على ما أعلنت أنقرة مساء الاربعاء.



وقالت الرئاسة التركية إن الزعيمين "اتفقا على مواصلة التعاون من أجل حماية المدنيين في إدلب حيث تستمر هجمات النظام (السوري)، ومنع حدوث أزمات إنسانية جديدة" وذلك خلال مكالمة هاتفية في وقت متأخر الأربعاء. وقالت الرئاسة التركية إن الزعيمين "اتفقا على مواصلة التعاون من أجل حماية المدنيين في إدلب حيث تستمر هجمات النظام (السوري)، ومنع حدوث أزمات إنسانية جديدة" وذلك خلال مكالمة هاتفية في وقت متأخر الأربعاء. وبعد أشهر من القصف الجوي الكثيف، شنّت القوات السورية المدعومة من روسيا هجوما عنيف ضد إدلب، أخر المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.



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